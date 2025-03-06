В Азовском море погибли часть планктона и медузы из-за обледенения

Фото:ФГБНУ «ВНИРО»

В Азовском море наблюдалась гибель части планктонных организмов и отдельных разновидностей медуз из-за обледенения. Это зафиксировали ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО».Первые признаки обледенения стали заметны 6 февраля, когда столбик термометра опустился ниже нуля. Морозная погода сохранялась на протяжении всего месяца, что привело к образованию ледяного покрова примерно на трети акватории Азовского моря.Разные морские организмы по-разному адаптировались к низким температурам. Отмечена гибель определенных видов планктона и медуз.Теплолюбивые виды рыб, включая кефаль, хамсу, сингиль, лобана, донскую сельдь, азовского пузанка, ставриду и саргана, мигрировали в Черное море на зимовку. Осетровые, лещ, судак, тарань и камбала-калкан продемонстрировали устойчивость к морозам.В Таганрогском заливе, а также в некоторых восточных и юго-восточных районах моря у береговой линии можно было наблюдать различные типы ледяных образований.В частности, в заливах и у берега образовывался припай — неподвижный лёд толщиной до 10 сантиметров. Также наблюдался молодой лёд, представляющий собой тонкую и гибкую ледяную корку толщиной до 10 сантиметров. Кроме того, встречались участки серого льда толщиной до 14 сантиметров. Наконец, можно было заметить дрейфующий лёд.Ученые ФГБНУ «ВНИРО» подчеркнули, что суровые зимние периоды стали редкостью в нашей местности, и период ледостава в Азовском море заметно сократился. Как правило, он завершается к концу марта, и, по предварительным данным синоптиков, лед в заливе не задержится надолго в текущем году.