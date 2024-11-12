В Азовском море обнаружили новый вид рыбы — черноморскую кефаль-сингиль

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В акватории Азовского моря впервые обнаружена черноморская кефаль-сингиль. Об этом сообщили ученые из Азово-Черноморского филиала ВНИРО 12 ноября.В Азовском море наблюдается появление сингиля, который ранее не был характерен для этого региона. Это связано с повышением солености воды.Ученые впервые зафиксировали появление этой рыбы 8 ноября на рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла. Ранее в Дону сингиль не наблюдался.Сингиль — это морская рыба, которая может жить как в морской среде, так и заходить в пресные воды. Она обитает в восточной части Атлантического океана, Средиземном, Черном и Азовском морях, а также в Каспийском.В России сингиль встречается в Черном море, где он зимует и нерестится. В этом море он является самым многочисленным видом кефалей. Летом сингиль нагуливается в Азовском море и на северо-восточных отмелях Чёрного.