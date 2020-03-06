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В Азове выписывают госпитализированного с подозрением на коронавирус пациента

В Азове выписывают госпитализированного с подозрением на коронавирус пациента
В Азове Ростовской области готовят к выписке пациента, госпитализированного с подозрением на коронавирус. Мужчина провёл в больнице несколько дней, пока специалисты ставили точный диагноз.

Напомним, утром 6 марта одному из посетителей Азовской ЦГБ резко стало плохо, у него поднялась температура. Всех пациентов эвакуировали из здания, а заболевшего поместили в изолятор. Врачи заподозрили у мужчины коронавирус, у него взяли анализы и отправили их на исследование. Спустя сутки пришёл ответ: коронавирус не подтвердился. Повторный анализ также оказался отрицательным.

Главный врач ЦГБ Вадим Бридковский утром 11 марта сообщил, что состояние пациента удовлетворительное. У него нормализовалась температура, никаких осложнений не наблюдается. Как оказалось, мужчина болел гриппом. Сейчас его готовят к выписке.

По состоянию на 10 марта в Ростовской области под наблюдением из-за распространения коронавируса находятся 198 человек. Врачи следят за местными жителями, приехавшими из Китая, Италии, Кореи и Ирана.

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