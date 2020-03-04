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В Азове пациента с подозрением на коронавирус поместили в изолятор

В Азове пациента с подозрением на коронавирус поместили в изолятор
В Центральной городской больнице Азова изолировали пациента с подозрением на коронавирус. Сейчас врачи проводят анализы, чтобы установить точный диагноз.

Поликлинику на улице Измайлова неожиданно закрыли утром 6 марта. Одному из пациентов стало плохо, у него резко поднялась высокая температура. Так как сейчас по миру распространяется коронавирус, врачи сразу заподозрили у мужчины опасную болезнь. Всех других посетителей быстро вывели на улицу, двери учреждения закрыли.

На место прибыли специалисты в защитных костюмах. Они провели санацию помещения. Как сообщил главный врач больницы Вадим Бридковский, пациента поместили в изолятор. Врачам требуется порядка пяти-шести часов, чтобы дать предварительное заключение по поводу подозрения на коронавирус.

Больница уже возобновила работу. Специалисты ведут приём в штатном режиме.

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