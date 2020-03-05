В Азове у пациента с подозрением на коронавирус не подтвердился диагноз



Анализ пациента азовской больницы с подозрением на коронавирус оказался отрицательным. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе Центральной городской больницы Азова.



Результаты анализов удалось получить за сутки. Утром 6 марта пациенту в поликлинике резко стало плохо. Мужчину с высокой температурой и тяжёлыми симптомами в срочном порядке поместили в изолятор. Всех других пациентов вывели на улицу, здание закрыли. Специалисты с помощью специального оборудования провели санацию здания.



У пациента с подозрением на коронавирус взяли анализы, чтобы подтвердить диагноз. Их отправили сначала в Ростова-на-Дону, затем – в Москву, в Роспотребнадзор. Окончательный вердикт выносят в новосибирском центре. Как выяснилось спустя сутки, у мужчины не подтвердили коронавирус. Согласно протоколам Роспотребнадзора пациент остаётся в изоляции. У него взяли повторные анализы. Если новая проба не подтвердит коронавирус, то мужчину выпишут.