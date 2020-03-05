Анализы пациента с подозрением на коронавирус из Азова отправили в Москву



Врачи азовской Центральной городской больницы отправили в Москву анализы пациента с подозрением на коронавирус. Процедура диагностики в таком случае занимает довольно много времени.



Утром 6 марта поликлинику ЦГБ Азова на улице Измайлова в срочном порядке закрыли. Одному из пациентов стало плохо на приёме у врача. У мужчины наблюдалась тяжёлая симптоматика, у него резко поднялась высокая температура. Так как внешне симптомы были схожи с признаками коронавируса, всех пациентов больницы для безопасности эвакуировали. Здание закрыли, и заболевшего экстренно доставили в изолятор.

Тем временем на место прибыли специалисты в защитных костюмах. Они провели санацию помещения. Спустя около двух часов поликлиника заработала в штатном режиме.



Медики взяли у пациента с подозрением на коронавирус анализы, чтобы поставить точный диагноз. Как сообщили в пресс-службе ЦГБ, такая процедура занимает много часов. Анализы отправляют в Ростов-на-Дону, где с ними работают инфекционисты. Оттуда их пересылают в Москву, в Роспотребнадзор. Окончательный же результат озвучивают в новороссийском центре.



Постановка диагноза может растянуться на несколько дней, так как лаборатории сейчас перегружены анализами. За последние две недели в России провели более 12 тысяч исследований.