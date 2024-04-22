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В Азове неизвестные повалили каменную скульптуру на Петровском бульваре

В Азове неизвестные повалили каменную скульптуру на Петровском бульваре
В Азове повалили одну из каменных скульптур на Петровском бульваре. Произведение искусства, опрокинутое назад, горожане обнаружили утром 22 апреля на Петровском бульваре.

Вандалы столкнули с постамента скульптуру «Старец с иконой». Она находится напротив школы № 1. Кадры с места инцидента местные жители опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, что статуя повалена на землю, постамент пустует. Однако следов повреждений не видно. Очевидно, жанровая статуя осталась невредимой, несмотря на падение.

Фигуры из камня на Петровском бульваре стоят с 1990-х годов. Помимо «Старца с иконой», там можно увидеть «Ангела», установленного поблизости. Несколько веков назад на этом месте был храм.
Фото: соцсети (тг Азов События).
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