В Азове под древним скелетом ребёнка обнаружили серебряную монету времён Петра I



Несмотря на наступление холодов, азовские археологи продолжают свои исследования. Одним из последних сюрпризов, найденных ими на Петровском бульваре, стало захоронение, датируемое концом 17-го — началом 18-го веков.



В могиле были похоронены несколько человек. Увы, во время реконструкции бульвара в 70-х годах прошлого века строители сильно разрушили захоронение. От него остались только детский скелет и кости взрослого человека. На останках ребёнка археологи обнаружили шесть пуговиц и арабскую монету.



- К счастью для нас, во время прошлой реконструкции экскаватор не повредил череп ребёнка, - рассказал археолог Азовского музея-заповедника Пётр Яглов. - Под ним лежала серебряная копейка, отчеканенная при Петре I. На одной стороне написано: «Пётр самодержец», на обратной изображены Георгий Победоносец и буква «М», которая означает московский монетный двор.



К слову, это первая монета того периода, найденная на Петровском бульваре.

