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На Дону нашли живой пропавшую 14-летнюю девочку

На Дону нашли живой пропавшую 14-летнюю девочку
В Белой Калитве нашли живой 14-летнюю девочку, пропавшую без вести. Юлия П. двое суток не выходила на связь с родными.

Школьница ушла из дома на улице Машиностроителей вечером 8 июня. Родители пытались найти дочь своими силами, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию.

Через пару дней, 10 июня, правоохранители нашли Юлю живой. Оказалось, что школьница находилась у друзей. Почему девочка не выходила на связь с близкими и не возвращалась домой, неизвестно.

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