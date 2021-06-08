На Дону нашли живой пропавшую 14-летнюю девочку
В Белой Калитве нашли живой 14-летнюю девочку, пропавшую без вести. Юлия П. двое суток не выходила на связь с родными.
Школьница ушла из дома на улице Машиностроителей вечером 8 июня. Родители пытались найти дочь своими силами, но не смогли. Тогда они написали заявление в полицию.
Через пару дней, 10 июня, правоохранители нашли Юлю живой. Оказалось, что школьница находилась у друзей. Почему девочка не выходила на связь с близкими и не возвращалась домой, неизвестно.