Фото: Соцсети

В Азове близкие ищут пропавшую без вести 13-летнюю девочку. Анна Вахрушева перестала выходить на связь с 7 февраля.В этот день подросток вышла из дома в неизвестном направлении. Когда спустя время она не вернулась, родные забили тревогу. Близкие попытались найти подростка в возможных местах, где она могла бы быть. К сожалению, они не обнаружили там Анну. Тогда родные обратились в полицию.Пропавшая имеет рост 163 сантиметра. У нее карие глаза и каштановые волосы.Девочка была одета в черные штаны и черную куртку с коричневым капюшоном.Отмечается, что ребенок пропадала из дома неоднократно.Если вы обладаете какой-либо информацией о том, где находится Анна Вахрушева, просьба сообщить по следующим номерам: 8 (992) 040-01-57 (мама девочки) или 8 (863) 427-14-20 (дежурная часть города).