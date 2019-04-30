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В Азове на ремонт футбольного поля выделят 26 миллионов рублей

В Азове на ремонт футбольного поля выделят 26 миллионов рублей
В Азове на ремонт футбольного поля на стадионе имени Э. П. Лакомова потратят почти 25,9 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Волгоградская государственная академия физической культуры. В контракте указано, что подрядная организация, которая выиграет конкурс, должна будет провести работы в объеме 7 490 квадратных метров. Согласно технической документации подрядчик установит в газон пластиковые импланты, что позволит стабилизировать корнеобитаемый слой натурального газона.

Стоит отметить, что проект по укреплению травяного покрытия азовского стадиона - лишь часть масштабных работ на спортивных объектах в Таганроге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Воронеже. Так, общая цена контракта составляет 128 712 241 рубль.

Добавим, что согласно условиям договора задания должны быть выполнены до конца 2019 года.

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