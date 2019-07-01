На ремонт бассейна «СКА» в Ростове потратят почти 20 млн рублей



Фото: Vbassejn.ru

В Ростове отремонтируют бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе «СКА» на улице Фурмановской. На работы планируется потратить 19,6 миллиона рублей.



Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок 2 июля. Заказчиком выступает Федеральное учреждение министерства обороны «Центральный спортивный клуб армии».



Согласно опубликованным документам исполнитель контракта должен провести комплексный ремонт 25-метрового водного резервуара, а также дорожек, лестниц и трамплинов для прыжков. Также будет заменено оборудование водоснабжения, а именно: трубы, форсунки возврата воды и пылесос.



Подрядчик также должен выполнить облицовку стен бассейна, смонтировать освещение и установить прожектор на 500 Вт. На работы отводится 90 рабочих дней. Ремонт должен завершиться в начале октября 2019 года.



Подрядчик станет известен после аукциона, который пройдёт 19 июля.



Добавим, что спортивный комплекс «СКА» один из старейших в Ростове. Здесь расположен бассейн под открытым небом, в котором температура воды зимой поддерживается до +29 градусов, а в летнее время - до +27.