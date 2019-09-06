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На ремонт дорожных карманов в Ростове выделят почти 4 млн рублей

На ремонт дорожных карманов в Ростове выделят почти 4 млн рублей
В донской столице выделят почти 4 миллиона рублей на ремонт дорожных карманов. Информация об этом появилась 9 сентября на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. За 3,7 миллиона рублей, которые готова выделить дирекция из городского бюджета, подрядчик должен выполнить весь комплекс работ.

Исполнитель должен будет снять старый слой, подготовить подушку и положить новый асфальт. Основание дорожной одежды должно прослужить не менее шести лет.

Имя подрядчика станет известно 18 сентября.

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