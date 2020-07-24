В августе из Симферополя запустят поезда до Ростова и Адлера

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В первой половине августа из Симферополя начнут ходить поезда “Таврия” до Ростова-на-Дону и Адлера. Об этом сообщили в пресс-службе “Гранд Сервис Экспресс” 28 июля.Как стало известно, железнодорожный транспорт запустят 11 августа. Из Симферополя поезд выедет в 19:10. На станции Разъезд 9 км вагоны разойдутся по разным направлениям: Адлер и Ростов-на-Дону.Новые ночные поезда будут следовать раз в три дня и будут проходить вдоль черноморского побережья.Маршрут “Симферополь-Адлер” будет следовать через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи и прибудет на конечную станцию в 16:42 следующего дня. И того, время в пути составит 19 часов.Поезд “Симферополь-Ростов-на-Дону” пройдёт через станции Тимашевская и Староминская. На главный железнодорожный вокзал состав прибудет спустя 15 часов в 11:56 по московскому времени.