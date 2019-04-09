Летом из Таганрога в Москву запустят прямые поезда



С июня между Таганрогом и Москвой начнут курсировать прямые поезда. Об этом 11 апреля сообщил ресурс «Ростов-Транспорт».



Прицепные вагоны к поезду Москва – Ростов, один из которых купейный и один плацкартный, будут отправляться в «голове» состава поезда №19/20. Время отправления – 18:42. В Ростов состав прибудет в 10:36. После отцепки от основного ростовского состава, они отправятся в 11:30 и прибудут на вокзал Таганрог-1 в 12:42. Общее время в пути из Москвы составит 18 часов.



Из Таганрога вагоны будут отправляться в 13:25 и приходить в Ростов в 14:36. Отправление из Ростова после прицепки в хвост поезда № 19/20 запланировано на 15:22 и прибытие в столицу в 7:35. Общее время в пути составит 17 часов 50 минут.



Беспересадочные вагоны начнут курсировать со 2 июня.