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Летом из Таганрога в Москву запустят прямые поезда

Летом из Таганрога в Москву запустят прямые поезда
С июня между Таганрогом и Москвой начнут курсировать прямые поезда. Об этом 11 апреля сообщил ресурс «Ростов-Транспорт».

Прицепные вагоны к поезду Москва – Ростов, один из которых купейный и один плацкартный, будут отправляться в «голове» состава поезда №19/20. Время отправления – 18:42. В Ростов состав прибудет в 10:36. После отцепки от основного ростовского состава, они отправятся в 11:30 и прибудут на вокзал Таганрог-1 в 12:42. Общее время в пути из Москвы составит 18 часов.

Из Таганрога вагоны будут отправляться в 13:25 и приходить в Ростов в 14:36. Отправление из Ростова после прицепки в хвост поезда № 19/20 запланировано на 15:22 и прибытие в столицу в 7:35. Общее время в пути составит 17 часов 50 минут.

Беспересадочные вагоны начнут курсировать со 2 июня.

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