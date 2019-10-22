Стало известно расписание поездов из Ростова в Крым





Опубликовано предварительное расписание поездов, которые будут ходить в Крым через Ростов. Об этом 24 октября сообщил портал «Ростов-Транспорт».



Донскую столицу с полуостровом соединят два поезда: № 27/28 Москва - Симферополь и № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь.



Из Москвы на юг поезд будет отправляться с Казанского вокзала в 23:45. В Ростов он прибудет в 18:10 и проследует далее в 18:41. Следующая остановку будет уже в Керчи в 3:32. На конечную станцию, в Симферополь, состав прибудет в 8:50.



Обратно проезд отправится в 18:20. Состав сделает остановку в Керчи – 23:40-23:45 – и прибудет в Ростов в 8:16. В 8:37 он продолжит путь и окажется в Москве в 5:10.



В Крыму запланированы остановки на станциях Семь Колодезей, Владиславовка и Джанкой.



Поезд из Северной столицы будет уходить в 14:00 от Московского вокзала и прибывать в Ростов на следующий день в 18:00. От станции Ростов-главный состав отправится в 18:33 и прибудет в Керчь в 2:48. В 7:40 он остановится в Симферополе и в 9:25 – в Севастополе.



Обратно из Севастополя поезд будет отправляться в 15:55, из Симферополя – в 17:40 и из Керчи в – 22:36. В донскую столицу состав прибудет в 7:08. В 7:29 поезд проследует далее и окажется в Питере на следующий день в 10:20. На территории Крыма поезд будет делать остановки на станциях Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой и Бахчисарай.



Кроме Ростова, других остановок у поездов в Ростовской области нет. Составы также не заходят в Краснодар.



Сообщается, что оба поезда значатся в ежедневном сообщении. Продажа билетов на эти маршруты пока не ведётся.



Как сообщалось ранее, железнодорожное сообщение Ростова с Крымом будет запущено в декабре 2019 года.