На горнолыжный курорт в Сочи запустят отдельный поезд из Ростова



Из Ростова-на-Дону начнёт ездить поезд на горнолыжный курорт. Состав до «Розы Хутор» будет курсировать в период новогодних праздников. «Лыжную стрелу» запустят 20 декабря, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.



Состав до «Розы Хутор» будет ходить вплоть до 7 января. Единственный выходной – 31 декабря. Отправление «лыжной стрелы» из донской столицы – в 20 часов 45 минут от станции Ростов-Главный. На конечную станцию состав прибудет в 8 часов 22 минуты. Промежуточные остановки – Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер.



Обратный состав пойдёт в 20 часов 10 минут, прибытие в Ростов-на-Дону – в 8 часов 5 минут. Продажа билетов уже открыта. Пассажиры смогут бесплатно провозить с собой спортивный инвентарь.