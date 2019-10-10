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На горнолыжный курорт в Сочи запустят отдельный поезд из Ростова

На горнолыжный курорт в Сочи запустят отдельный поезд из Ростова
Из Ростова-на-Дону начнёт ездить поезд на горнолыжный курорт. Состав до «Розы Хутор» будет курсировать в период новогодних праздников. «Лыжную стрелу» запустят 20 декабря, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Состав до «Розы Хутор» будет ходить вплоть до 7 января. Единственный выходной – 31 декабря. Отправление «лыжной стрелы» из донской столицы – в 20 часов 45 минут от станции Ростов-Главный. На конечную станцию состав прибудет в 8 часов 22 минуты. Промежуточные остановки – Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер.

Обратный состав пойдёт в 20 часов 10 минут, прибытие в Ростов-на-Дону – в 8 часов 5 минут. Продажа билетов уже открыта. Пассажиры смогут бесплатно провозить с собой спортивный инвентарь.

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