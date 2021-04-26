В Аксайском районе произошли стычки полиции с торговцами на рынке «Атлант»
В Аксайском районе на рынке «Атлант» произошли стычки полиции с торговцами. Инцидент случился днем 28 апреля у торговой площади.
После собрания предпринимателей владельцы киосков попытались самостоятельно убрать бетонные блоки, загородившие проезд. Из-за преграды многие из них не могли забрать свой товар, за который заплатили не один миллион рублей. Однако правоохранители помешали им.
В соцсетях появились кадры, на котороых видно, как полицейский подошел к толпе мужчин и брызнул в них перцовым газом из баллончика. Люди оттолкнули стража порядка. Тот отошел от торговцев на несколько метров и схватился за табельное оружие.
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Возмущенные предприниматели, оказавшиеся без средств к существованию после рейда силовиков, продолжают убирать блоки. Информации о задержании торговцев пока нет.
Проверочная «акция» силовых структур прошла утром 27 апреля. Некоторым торговцам полиция выдала бланки о расторжении договора аренды без объяснения причин.
Не исключено, что проверки связаны с уголовным делом Аксайского главы. По версии следствия, семья предпринимателей Бабаевых вместе с Виталием Борзенко более 20 лет являлись участниками преступной организации. Вместе они якобы завладели шестью земельными участками в Аксайском районе площадью 19 гектаров и кадастровой стоимостью более 426 миллионов рублей. За 21 год они извлекли прибыль порядка 220 миллионов рублей.
После рейдов выяснилось, что из шести торговых площадок только «Классик» имеет статус рынка. Он уже продолжил работу. А вот торговцы рынков «Овощной», «Строительный», «Атлант-Сити», «Атлант-Юг» и «Алмаз» рискуют остаться без работы. Власти заявили о том, что предоставят пострадавшим из-за рейда торговцам порядка девяти тысяч рабочих мест. Однако многие люди до сих пор не могут забрать свой товар, в том числе и скоропортящиеся продукты. Пока власти пытаются навести порядок, обычные предприниматели терпят убытки по несколько миллионов рублей.