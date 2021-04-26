Торговцам из Аксайского района пообещали рабочие места на других рынках
Торговцам, пострадавшим из-за закрытия рынков в Аксайском районе, пообещали предоставить более девяти тысяч рабочих мест. Об этом заявила замглавы администрации Ростова по экономике Светлана Камбулова.
Власти предлагают свободные торговые места на территории девяти рынков в Ростове. В целом для предпринимателей готовы выделить около девяти тысяч мест.
Проблема с рабочими местами появилась после рейдов силовиков. Утром 27 апреля они оцепили рынки «Атлант-Сити», «Атлант-Юг», «Овощной», «Строительный», «Классик» и «Алмаз» и вывели всех посетителей. Сотрудники правоохранительных органов проверяли документы и раздавали бланки о расторжении договоров аренды. По словам торговцев, на уведомлениях не было никаких печатей и подписей.
Как выяснилось, из шести торговых площадок только «Классик» имеет статус рынка. «Атлант-Сити», «Атлант-Юг», «Овощной», «Строительный» и «Алмаз» такого статуса не имеют.
Любопытно, что на эту деталь обратили внимание только сейчас. Власти вспомнили о статусах рынков сразу после начала расследования дела Борзенко и Бабаевых. До этого несколько десятилетий предприниматели спокойно торговали своим товаром, а сотни тысяч дончан приезжали за покупками, и вопрос статуса тогда никого не волновал.
Торговую деятельность «Классик» возобновил уже сегодня. А что будет с остальными торговыми площадками, пока не известно. И непонятно, с чем торговцы пойдут на новые места. Въезды перегорожены бетонными блоками, поэтому люди не могут забрать свой товар, за который заплатили по несколько миллионов рублей. У многих из них вторые сутки портятся овощи и фрукты. Немало и людей, торгующих крупногабаритным товаром (лодки, шины, велосипеды). Сложно представить их продажу на Центральном рынке или городских ярмарках, расположенных, как правило, в парковой зоне.