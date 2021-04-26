У рынка «Классик» в Аксайском районе появилась огромная пробка
В Аксайском районе образовалась огромная пробка. Затор появился днем 28 апреля.
Движенине затруднено на улице Малое Зеленое кольцо, Промышленной, Можайской. Наибольшее скопление машин - на проспекте Шолохова в сторону трассы М-4. Пробка берет начало от дома №282Б и тянется до пересечения с улицей Янтарной.
Затор образовался после собрания торговцев. Тысячи предпринимателей, лавочников и продавцов вышли, чтобы отстоять свои права. Люди требовали открыть въезды на рынок и пустить их на рабочие места. Там у торговцев остался товар на миллионы рублей. В ответ же власти предложили обсудить все вопросы в местном Дворце культуры в 16 часов.
Напомним, силовики оцепили рынки рано утром 27 апреля. Правоохранители проводили проверки и раздавали торговцам бланки о расторжении договоров аренды без печатей и подписей. В ночь на 28 апреля въезды в рынки заблокировали бетонными блоками.