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В Ростове могут повысить цену на проезд в трамваях и троллейбусах

В Ростове могут повысить цену на проезд в трамваях и троллейбусах
Экономически обоснованный тариф (ЭОТ) на проезд в трамваях и автобусах Ростова может вырасти до 65 рублей. Соответствующий проект документа разместили на сайте городской мэрии.

Согласно документу, реальный тариф на проезд в троллейбусе вырастет с 41,58 до 43,6 рубля. При этом проезд на трамвае увеличится с 46,69 до 64,39 рубля.

Рост тарифа отражает реальные затраты перевозчиков на поездки и используется для расчета субсидий. Однако это может стать причиной изменения цены на проезд в электротранспорте, как было ранее в ноябре с другим общественным транспортом.

Стоит отметить, что с 25 ноября цена на проезд в общественном транспорте стала выше. Теперь за поездку в автобусах и маршрутках жители платят 39 рублей, а в трамваях – 34 рубля.
Фото: Rostov.ru
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