В 2021 году почти 180 тысяч детей побывали в донских оздоровительных лагерях

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В Законодательном собрании Ростовской области подвели итоги проведения летней детской оздоровительной кампании 2021 года. Заседание круглого стола комитета донского парламента по соцполитике состоялось 29 октября. В обсуждении приняли участие руководитель «Справедливой России» Сергей Косинов, а также депутаты донского парламента Светлана Пискунова и Виктор Тарасенко и представители профильных министерств, МЧС, МВД и Роспотребнадзора Ростовской области.В приветственном слове первый зампредседателя Заксобрания Сергей Михалев отметил, что оздоровительная кампания для детей прошла хорошо, несмотря на ряд сложностей, сложившихся из-за пандемии.— Тем не менее мы решили собрать коллег из министерств, надзорных органов и обсудить, что мы можем предпринять сейчас, чтобы лучше подготовиться к следующему году и сделать детский отдых еще более качественным и безопасным, — отметил депутат.Сезон летнего отдыха в донском регионе стартовал 26 мая и продлился до 11 сентября. За это время в оздоровительные лагеря съездили 142,3 тысячи детей. Всего, по данным на 1 октября, всеми видами отдыха, оздоровления и временной занятости охвачены 178,7 тысячи детей.В реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на Дону включено 896 организаций, из которых 27 - загородные и санаторные лагеря. Остальные 869 - пришкольные.Оздоровительные организации работали, придерживаясь строгих требований регионального Роспотребнадзора. Перед началом кампании все сотрудники прошли медосмотр и обследование на коронавирусную инфекцию. Кроме того, более 60% персонала прошли вакцинацию от COVID-19.В период самого отдыха в лагерях усилили медконтроль за состоянием здоровья детей и сотрудников. Там ежедневно проводили «утренние фильтры» с бесконтактной термометрией, обеспечивали доступ к дезинфицирующим и антисептическим средствам, а работники пищеблока находились в средствах индивидуальной защиты. Чтобы снизить риски заболевания коронавирусом, в лагерях отменили дни визитов родителей и выездные экскурсии, а сотрудникам предоставили возможность проживания вне территории учреждений. По итогам оздоровительной кампании в лагерях не выявили ни одной вспышки заболевания COVID-19.Несмотря на сложности в организации работы лагерей из-за эпидситуации, эффективность выздоровления детей сохранила высокий уровень - она составила 97,9%. Этот показатель демонстрирует изменения уровня физической подготовленности детей за период, проведенный в оздоровительном учреждении.— Можно констатировать, что, несмотря на все сложности, детская оздоровительная кампания в этом году по всем показателям прошла хорошо. К нам поступили предложения от Главного управления МЧС России по Ростовской области, Роспотребнадзора, МВД. Мы их все проанализируем и подготовим рекомендации, которые направим в профильные министерства и всем заинтересованным лицам, — подытожил Сергей Михалев.На всю детскую оздоровительную кампанию из средств областного бюджета выделили миллиард 27 миллионов рублей. Это на 65 миллионов больше, чем в 2020 году (или на 6,8%). Часть этих средств направили на закупку путевок для детей-сирот, одаренных детей из малоимущих семей или находящихся в социально опасном положении, а также оставшихся без попечения родителей.