В Ростовской области будут индексировать выплаты на книги для семей с приемными детьми

Депутаты донского парламента обсудили законопроект поддержки семей с приемными детьми. Заседание комитета, посвященное проекту поправок к областному закону «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях», провел первый зампредседателя Заксобрания РО — председатель комитета по соцполитике Сергей Михалев. Особое внимание было уделено выплатам на приобретение книгоиздательской продукции. Эта мера поддержки семей была принята еще в 2005 году, но до сих пор не проиндексировалась и составляла всего 100 рублей.В этой связи планируется поступить по аналогии с учителями, в оклад которых уже включены расходы на книгоиздательскую продукцию.Мы предлагаем увеличить сумму на эти нужды для приемных семей до 290 рублей, и включить их в выплату, которую ежемесячно получают семьи, воспитывающие приемных детей. Таким образом, ЕДВ будет составлять 9 тысяч рублей и автоматически каждый год индексироваться, - предложил Сергей Михалев.На заседании народные избранники также обсудили вопросы, касающиеся исполнения Областного закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Ростовской области». Оказалось, что некоторые работодатели ставили несоответствующие требования людям с ограниченными возможностями, практически полностью исключая вероятность их устройства на работу. В итоге получалось, что руководители вроде бы и предоставляли работу, но предполагаемые работники, имея ограничения по здоровью, оставались не трудоустроенными. Народные избранники пришли к выводу, что закон нуждается в корректировке. Председатель комитета по соцполитике пообещал разобраться в ситуации и усовершенствовать областной закон, чтобы исключить подобные ситуации.Также в ходе мероприятия парламентарии поддержали проект обращения ЗС РО Председателю Госдумы Федерального Собрания РФ В.В. Володину о необходимости внесения изменений в ФЗ «О государственной социальной помощи». Проект касается вопроса о сохранении надбавки к пенсии несовершеннолетним, получающим пособия по инвалидности или по потере кормильца, при трудоустройстве в летний период.Напомним, с этой инициативой в Совфеде выступила депутат Заксобрания Ростовской области Екатерина Стенякина.Наше предложение поддержали, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. - В День защиты детей такой законопроект внесен в Государственную Думу группой сенаторов.Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко также поддержала инициативу донских парламентариев и пообещала лично сопровождать законопроект по защите интересов детей.