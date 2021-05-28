Подготовку к летней оздоровительной кампании обсудили депутаты Заксобрания Ростовской области

Донские парламентарии обсудили подготовку к летней детской оздоровительной кампании. Об ограничениях и особенностях летнего отдыха детей в период пандемии коронавируса шла речь на круглом столе в Законодательном собрании Ростовской области. Организатором и модератором встречи депутатов стал первый зампредседателя ЗС РО – председатель комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Сергей Михалев.В 2021 году из бюджета Ростовской области на летний отдых детей выделено 1,27 миллиарда рублей. На эти деньги были закуплены путевки для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или тех, кого воспитывают в приемных семьях, одаренных детей из малоимущих или находящихся в социально опасном положении семей. Кроме того, субсидия выделяется и на организацию питания детей в пришкольных лагерях.Были улучшены и условия в лагерях донского региона. Из областного бюджета было выделено 65 миллионов рублей, чтобы привести к летнему оздоровительному периоду в порядок все лагеря, где будут отдыхать дети. Также помощь в подготовке лагерей к летней кампании оказывал и депутатский корпус донского региона.Особое внимание при подготовке к летней оздоровительной кампании следует уделить санитарно-эпидемиологическому аспекту. По словам Сергея Михалева, из-за пандемии заполняемость летних лагерей должна составить не более 75%. При этом, будут и другие ограничения, связанные с противодействием распространения коронавирусной инфекции.- Хочу отметить, что родители не смогут навещать своих детей, но будет создана специальная видеосвязь, с помощью которой семьи смогут общаться, - отметил первый зампредседателя донского парламента - председатель комитета по соцполитике. - Также принято решение полностью отказаться от палаточных лагерей, поэтому дети смогут отправиться только в стационарные.Помимо противоэпидемических мер особое внимание уделено противопожарной и антитеррористической безопасности. С детьми и педагогами проводится работа по обеспечению безопасности на воде, а также профилактические занятии по правилам дорожного движения.Летняя оздоровительная кампания в Ростовской области стартует уже в конце мая. Так, начиная с 26 мая у детей начнутся первые смены. А уже в первые дни июня все лагеря приступят к работе. Всего закуплено 17,8 тысяч путевок, что равно 100 процентам от заявок родителей. В регионе заработают 26 загородных лагерей, еще 756 будут работать на базе школ.Представленная информация дает возможность утверждать, что Ростовская область сегодня готова к проведению летней оздоровительной компании по всем направлениям, подытожил в конце встречи Сергей Михалев.