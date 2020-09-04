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В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки ожидается ураганный ветер

В Ростове-на-Дону в ближайшие сутки ожидается ураганный ветер
Сильный ветер ожидается в ближайшие сутки в Ростовской области. О штормовом предупреждении сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным синоптиков, непогода разыграется 9 сентября в Ростове-на-Дону. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. В связи с этим возможно обрывы линий электропередач, падения деревьев и слабоукрепленных конструкций, а также повреждения крыш.

В период сильного ветра стоит отказаться от походов на улицу. Рекомендуем не парковать свои машины и не оставлять детские коляски под деревьями. Участникам дорожного движения нужно быть предельно внимательными на дороге: соблюдать скоростной режим и быть бдительными перед пересечением пешеходных переходов.

В экстренных случаях стоит звонить по номеру: 112.

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