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Ураганный ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие сутки

Ураганный ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие сутки
Ухудшение погоды ожидается в Ростовской области в ближайшие сутки. О прогнозе на 30 сентября рассказали в Ростовском гидрометцентре.

По всей территории Ростовской области ожидаются переменная облачность и дождь. В некоторых районах возможна гроза, также ожидается ураганный ветер. Порывы в некоторых местах достигнут 21-24 метров в секунду. Кроме того, велик риск возникновения ландшафтных пожаров. Сильный ветер только способствует распространению огня на большую территорию.

В связи с неблагоприятными погодными условиями не нужно парковать свои машины под незакрепленными конструкциями, выходить на улицу без острой необходимости, а также бросать непотушенные окурки в сухую траву или сжигать растительность.

В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 101.

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