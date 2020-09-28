Ураганный ветер прогнозируют в Ростовской области в ближайшие сутки

Ухудшение погоды ожидается в Ростовской области в ближайшие сутки. О прогнозе на 30 сентября рассказали в Ростовском гидрометцентре.По всей территории Ростовской области ожидаются переменная облачность и дождь. В некоторых районах возможна гроза, также ожидается ураганный ветер. Порывы в некоторых местах достигнут 21-24 метров в секунду. Кроме того, велик риск возникновения ландшафтных пожаров. Сильный ветер только способствует распространению огня на большую территорию.В связи с неблагоприятными погодными условиями не нужно парковать свои машины под незакрепленными конструкциями, выходить на улицу без острой необходимости, а также бросать непотушенные окурки в сухую траву или сжигать растительность.В случае возникновения ЧС звоните по номеру: 101.