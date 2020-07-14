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В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются ураганный ветер и дождь

В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются ураганный ветер и дождь
Ураганный ветер и дождь ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Начиная с утра 17 июля и до конца дня 18 июля, ожидается дождь, возможно, ливень. Непогода будет сопровождаться ураганным ветром. В некоторых районах Ростовской области порывы будут достигать 20-24 метров в секунду.

В неблагоприятную погоду жителям Ростовской области не советуют выходить на улицу и парковать свои автомобили под слабозакрепленными конструкциями. В случае возникновения ЧС просьба звонить в спасательную службу или по номеру: 112.

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