В Ростовской области в ближайшие сутки ожидаются ураганный ветер и дождь

Ураганный ветер и дождь ожидаются в Ростовской области в ближайшие сутки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Начиная с утра 17 июля и до конца дня 18 июля, ожидается дождь, возможно, ливень. Непогода будет сопровождаться ураганным ветром. В некоторых районах Ростовской области порывы будут достигать 20-24 метров в секунду.В неблагоприятную погоду жителям Ростовской области не советуют выходить на улицу и парковать свои автомобили под слабозакрепленными конструкциями. В случае возникновения ЧС просьба звонить в спасательную службу или по номеру: 112.