Уроженку Ростова Анастасию Костенко в очередной раз раскритиковали за неудачный наряд

Ростовская модель Анастасия Костенко снова стала жертвой негативных комментариев. В очередной раз девушку затравили за неудачный наряд на эфире «Ак Барс Шоу».На каждый выпуск хоккейной передачи девушка надевает разные наряды, которые часто вызывают недоумение у ее подписчиков. В этот раз ростовчанка вышла в эфир в обтягивающем черном платье, которое, казалось бы, не должно было вызвать бурную реакцию из-за своей простоты. Но в реальности все оказалось иначе.- Почему ты всегда выглядишь лет на 40? - написал под постом один из фолловеров. - Да, семейная жизнь, видимо, сильно тебя потрепала. Прям состарилась.Отметим, что 26-летняя модель часто читает подобные отзывы. Судя по всему, подписчикам просто не нравится, что молодая девушка ведет «Ак Барс Шоу». По мнению некоторых, даже несмотря на то, что ее муж Дмитрий Тарасов является футболистом, она совершенно не разбирается в спорте.