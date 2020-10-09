Уроженка Ростова Виктория Лопырева снова порадовала фанатов пышными формами

Ростовская красавица Виктория Лопырева поделилась горячим снимком. Новую фотографию с отдыха в Турции женщина опубликовала на своей странице в «Инстаграм».По кадру видно, что дончанка отдыхает на пляже, лежа на животе в песке. Она надела белый открытый купальник, которые подчеркивает пышные формы модели. Фигура ростовчанки также поражает, ведь добиться такого внешнего вида с помощью диет и тренировок в 37-лет – не каждый на такое способен.За несколько часов публикация Виктории набрала более 18 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Больше всего пользователи отмечают именно фигуру женщины, а также обольстительную улыбку.