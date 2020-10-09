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Уроженка Ростова Виктория Лопырева снова порадовала фанатов пышными формами

Уроженка Ростова Виктория Лопырева снова порадовала фанатов пышными формами
Ростовская красавица Виктория Лопырева поделилась горячим снимком. Новую фотографию с отдыха в Турции женщина опубликовала на своей странице в «Инстаграм».

По кадру видно, что дончанка отдыхает на пляже, лежа на животе в песке. Она надела белый открытый купальник, которые подчеркивает пышные формы модели. Фигура ростовчанки также поражает, ведь добиться такого внешнего вида с помощью диет и тренировок в 37-лет – не каждый на такое способен.

За несколько часов публикация Виктории набрала более 18 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Больше всего пользователи отмечают именно фигуру женщины, а также обольстительную улыбку.

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