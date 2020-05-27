Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовская знаменитость Виктория Лопырева поздравила крестную своего сына

Ростовская знаменитость Виктория Лопырева поздравила крестную своего сына
Модель из донской столицы Виктория Лопырева показала крестную мать своего сына Марка-Лео. Девушка опубликовала целую серию фотографий с лучшей подругой Юлией на своей странице в «Инстаграме».

Ростовчанка поздравила крестную своего сына с днем рождения. От всего сердца Лопырева пожелала подруге счастья, а также назвала ее родственной душой и сестрой.

- Моя несравненная! Я рада, что ты есть в моей жизни, - написала девушка под фотографиями. – Мой сын Марк-Лео очень ждет, когда сможет обнять свою любимую крестную.

Подписчики оценили трогательный пост Лопыревой и отметили, что девушки, как две капли воды, похожи друг на друга. Публикация уже набрала более 36 тысяч одобрений фанатов и множество восторженных комментариев.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.