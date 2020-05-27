Ростовская знаменитость Виктория Лопырева поздравила крестную своего сына

Модель из донской столицы Виктория Лопырева показала крестную мать своего сына Марка-Лео. Девушка опубликовала целую серию фотографий с лучшей подругой Юлией на своей странице в «Инстаграме».Ростовчанка поздравила крестную своего сына с днем рождения. От всего сердца Лопырева пожелала подруге счастья, а также назвала ее родственной душой и сестрой.Подписчики оценили трогательный пост Лопыревой и отметили, что девушки, как две капли воды, похожи друг на друга. Публикация уже набрала более 36 тысяч одобрений фанатов и множество восторженных комментариев.