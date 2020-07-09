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Ростовская звезда Playboy показала подписчикам свои пышные формы

Ростовская звезда Playboy показала подписчикам свои пышные формы
Звезда Playboy и уроженка Ростова Мария Лиман продемонстрировала фанатам свои пышные формы. Фотографию, сделанную во время отдыха в Нальчике, девушка опубликовала на своей странице в «Инстаграм».

- Да или нет? – подписала снимок ростовчанка.

На фотографии Лиман стоит посреди поля лишь в черных трусиках и кожаной куртке. Подписчики модели оказались в очередной раз в восторге от фигуры девушки. Только за сутки публикация набрала более 20 тысяч лайков, а также множество комментариев, среди которых есть и насмешливые.

- Ты в Нальчике? Серьезно? Стой там, я сейчас подъеду и заберу тебя, - написал один из фанатов творчества Марии.

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