Ростовская звезда Playboy показала подписчикам свои пышные формы

Звезда Playboy и уроженка Ростова Мария Лиман продемонстрировала фанатам свои пышные формы. Фотографию, сделанную во время отдыха в Нальчике, девушка опубликовала на своей странице в «Инстаграм».- Да или нет? – подписала снимок ростовчанка.На фотографии Лиман стоит посреди поля лишь в черных трусиках и кожаной куртке. Подписчики модели оказались в очередной раз в восторге от фигуры девушки. Только за сутки публикация набрала более 20 тысяч лайков, а также множество комментариев, среди которых есть и насмешливые.- Ты в Нальчике? Серьезно? Стой там, я сейчас подъеду и заберу тебя, - написал один из фанатов творчества Марии.