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Уроженец Таганрога Федор Добронравов признался, что его жена несчастна

Уроженец Таганрога Федор Добронравов признался, что его жена несчастна
Знаменитый таганрожец Федор Добронравов признался, что его жена Ирина несчастна в профессиональном плане. Сорок лет назад она предпочла семью актерской карьере.

В далеких восьмидесятых Ирина окончила Воронежский государственный институт искусств, но так и не успела поработать по специальности, став женой и матерью. Однако актер считает выбор супруги мудрым и благодарен ей не только за двух прекрасных сыновей, но и за свою жизнь.

– Она выбрала семейное счастье, материнство. И мы ей благодарны, ведь если бы не было ее, не было бы и нас. Ну, меня точно не было бы. А если бы не было меня – не было бы ни Витюшки, ни Ванюшки, – поделился сокровенным актер в интервью газете «Вечерняя Москва».

Федор и Ирина Добронравовы знакомы еще со школьной скамьи. В 1979 году девушка окончила школу, а Федор в это время отдавал долг родине. Когда солдат вернулся из армии, Ирина уже была первокурсницей. Молодые люди встретились снова в танцевальном кружке и стали не только партнерами по танцам, но и по жизни. Они полюбили друг друга, в 1980 году сыграли свадьбу, и вот уже почти сорок лет счастливы в браке.

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