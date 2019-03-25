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Таганрожец Фёдор Добронравов показал фото в образе сумасшедшего

Таганрожец Фёдор Добронравов показал фото в образе сумасшедшего
Уроженец Таганрога Фёдор Добронравов поделился фото в образе сумасшедшего. По словам актёра, он 26 марта выступил в спектакле «Где мы?».

Фёдор Добронравов играет одну из главных ролей в постановке. Его персонаж — житель деревни, который и полку прикрутит, и песню споёт, и на гармошке сыграет. Все бы хорошо, но только уж много пьёт рукастый Слава Праваторов. С приступом белой горячки его доставили в сумасшедший дом, где и разворачиваются основные действия спектакля.

Подписчики оставляют десятки комментариев, выражая Фёдору благодарность за его прекрасные роли.

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