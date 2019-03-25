Таганрожец Фёдор Добронравов показал фото в образе сумасшедшего



Уроженец Таганрога Фёдор Добронравов поделился фото в образе сумасшедшего. По словам актёра, он 26 марта выступил в спектакле «Где мы?».



Фёдор Добронравов играет одну из главных ролей в постановке. Его персонаж — житель деревни, который и полку прикрутит, и песню споёт, и на гармошке сыграет. Все бы хорошо, но только уж много пьёт рукастый Слава Праваторов. С приступом белой горячки его доставили в сумасшедший дом, где и разворачиваются основные действия спектакля.



Подписчики оставляют десятки комментариев, выражая Фёдору благодарность за его прекрасные роли.