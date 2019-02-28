Таганрожец Фёдор Добронравов поделился смешным фото с клоунским носом



Таганрожец Фёдор Добронравов поделился с подписчиками забавной фотографией с клоунским носом. Кадр появился на его страничке в «Инстаграме», которую он завёл совсем недавно.



Красный нос, как и бабочка, являются его реквизитами для спектакля «Спасатель». Актёр написал, что 1 марта постановка прошла в Санкт-Петербурге. На следующий день труппа отправится в Москву с «Убийством на улице Лурсин».



- Такой позитив и добро от Вас! Спасибо большое, помогли улыбнуться за весь этот трудный день! С первым днём весны Вас! Творческих успехов! – написал один из поклонников.



Фанаты отметили, что Добронравов выложился на сцене «на все сто».