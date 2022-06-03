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«Уральские авиалинии» до 30 сентября отменили все рейсы из Ростова

«Уральские авиалинии» до 30 сентября отменили все рейсы из Ростова

«Уральские авиалинии» до 30 сентября отменили рейсы из шести южных аэропортов России. Под ограничения попали хабы Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Геленджика, Анапы и Воронежа. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

Напомним, аэропорты центральной и южной частей России остаются закрытыми как минимум до 12 июня. Начиная с февраля, из-за спецоперации ограничения еженедельно продлеваются. Многие авиакомпании задумались о принятии превентивных мер.

Пассажирам, которые уже запланировали путешествие на лето и начало осени, компания предложила альтернативные рейсы. Так, можно вылететь из Минеральных Вод, Сочи, Калининграда, Махачкалы, Владикавказа или Москвы. Если не повезло с переоформлением билета (количество мест на такие рейсы ограничено), его можно вернуть.
Фото: Sul61
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