«Уральские авиалинии» до 30 сентября отменили все рейсы из Ростова

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«Уральские авиалинии» до 30 сентября отменили рейсы из шести южных аэропортов России. Под ограничения попали хабы Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя, Геленджика, Анапы и Воронежа. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.Напомним, аэропорты центральной и южной частей России остаются закрытыми как минимум до 12 июня. Начиная с февраля, из-за спецоперации ограничения еженедельно продлеваются. Многие авиакомпании задумались о принятии превентивных мер.Пассажирам, которые уже запланировали путешествие на лето и начало осени, компания предложила альтернативные рейсы. Так, можно вылететь из Минеральных Вод, Сочи, Калининграда, Махачкалы, Владикавказа или Москвы. Если не повезло с переоформлением билета (количество мест на такие рейсы ограничено), его можно вернуть.