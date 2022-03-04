«Турецкие авиалинии» отменили все рейсы в Ростов до 20 марта

Фото: Денис Демков

Авиакомпания «Турецкие авиалинии» отменила рейсы в ростовский Платов до 20 марта. Это можно заметить в разделе сезонное расписание на официальном сайте воздушной гавани.Вероятно, это связано с тем, что небо на Юге России закрыто, как минимум, до 14 марта. И авиакомпании проще и надежнее отменить полеты заранее, чем возвращать деньги пассажирам.Напомним, аэропорты на Юге России закрыты с 24 февраля из-за проведения военной спецоперации в Донбассе.