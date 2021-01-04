Ураганный ветер и дождь ожидаются в Ростовской области

В Ростовской области ожидаются дождь и сильный ветер. Непогода прогнозируется 9 января, согласно информации МЧС.Порывы ураганного ветра могут достигать до 15-18 метров в секунду, то есть от 54 до 64 километров в час. Водителям рекомендуется ставить свои машины подальше от слабо укрепленных конструкций и деревьев, чтобы избежать обвала.На Дону также ожидаются дожди и мокрый снег. На некоторые районы региона опустится туман, а дороги покроет гололед. Автомобилистам стоит воздержаться от дальних поездок и быть внимательными.