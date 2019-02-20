В ближайшие три дня в Ростове ожидаются мокрый снег, дождь и шквалистый ветер



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Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Ростове. Начиная с 22 февраля и до 25 февраля, в донской столице прогнозируется непогода.



По данным Управления по делам ГО и ЧС, в эти дни в Ростове сильно похолодает, будет идти дождь, переходящий в снег. Сопутствующим явлением станет гололёд и ухудшение видимости на дорогах до 500 – 1000 метров. Кроме того, ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 18 метров в секунду.

- Возможны увеличение числа ДТП и травматизма пешеходов, снежные заносы, обрыв линий электропередач и падение слабо закрепленный конструкций, - предупредили в Управлении ГО и ЧС.



Спасатели просят ростовчан воздержаться от поездок на личном транспорте, не оставлять машины под деревьями.