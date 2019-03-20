В ближайшие часы в Ростове ожидается ураганный ветер и мокрый снег



В Ростове в ближайшие часы ожидается усиление ветра, дождь и мокрый снег. Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС, ухудшение погоды прогнозируется с 22 по 24 мата марта.



Порывы ветра могут достигнуть 13-18 метров в секунду. Временами может срываться дождь. В субботу и воскресенье на донскую столицу обрушится мокрый снег.



В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно образование гололёда. Жителей Ростова-на-Дону просят быть аккуратными на дорогах.