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В ближайшие часы в Ростове ожидается ураганный ветер и мокрый снег

В ближайшие часы в Ростове ожидается ураганный ветер и мокрый снег
В Ростове в ближайшие часы ожидается усиление ветра, дождь и мокрый снег. Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС, ухудшение погоды прогнозируется с 22 по 24 мата марта.

Порывы ветра могут достигнуть 13-18 метров в секунду. Временами может срываться дождь. В субботу и воскресенье на донскую столицу обрушится мокрый снег.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возможно образование гололёда. Жителей Ростова-на-Дону просят быть аккуратными на дорогах.

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