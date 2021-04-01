Умер легендарный футболист Валентин Афонин, игравший за ростовский СКА

Из жизни ушел легендарный футболист, входивший в состав ростовского спортивного клуба армии. Валентин Афонин скончался 2 апреля в возрасте 81 года.Спортсмен родился в городе Владимире, но его футбольная карьера началась в Ростове-на-Дону. В 1959 году он выступал за молодежный состав СКА. Затем Валентин Афонин играл за владимирский клуб и московский ЦСКА. А в донскую команду возвращался в 1961-1967 и 1971-1973 годах.С 1965 по 1970 футболист выходил на поле в составе сборной СССР. За годы карьеры он трижды вошел в список 33 лучших футболистов сезона в СССР: в 1968 - первое место, в 1969 - второе, а в 1970 - третье. Валентин Афонин стал призером чемпионата СССР в 1966 году, а спустя четыре года, в 1970 - чемпионом СССР.С 1972 года спортсмен занялся тренерской деятельностью. В 2001 стал директором спортивной детской школы в подмосковном городе Реутов.Информация о дате и месте прощания с Валентином Афонином станет известна позже.