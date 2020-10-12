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Легендарный ростовский футболист Валентин Хахонов скончался в возрасте 87 лет

Легендарный ростовский футболист Валентин Хахонов скончался в возрасте 87 лет
Скончался легендарный футболист из Ростова Валентин Хахонов. О его кончине 13 октября рассказали в пресс-службе ФК «Ростов»

Валентин Хахонов ушел из жизни в возрасте 87 лет. Родился будущий тренер в Ростове-на-Дону. Карьеру в качестве игрока начал в местном «Локомотиве», в 50-х годах стал защитником «Динамо». После - перешел в «Торпедо», который через год назовут «Ростсельмашем». В 2003 году клуб переименовали в «Ростов». Валентин Хахонов всю жизнь выступал только за «желто-синих». В истории ростовского клуба он значится как «Легенда 60-х».

Валентин Хахонов долгое время оставался главным тренером «желто-синих». Он наставлял ростовских футболистов с 1963 по 1965 и с 1969 по 1978 год.

На его счету, пока он руководил «желто-синими» - 288 матчей. Валентин Хахонов также носит звание заслуженного тренера РСФСР.

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