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Украшение Ростова ко Дню города обойдется в 10 раз дороже, чем в прошлом году

Украшение Ростова ко Дню города обойдется в 10 раз дороже, чем в прошлом году
В Ростове на оформление улиц ко Дню города потратят в 10 раз больше, чем в прошлом году. По данным сайта госзакупок, из бюджета донской столицы готовы выделить почти 14 миллионов рублей.

За эти деньги подрядчику нужно расставить флаговые композиции (80 штук) и мобильные флаги (28 штук). Также в списке — световые объекты «С Днем города» и «Герб города». Последний планируют сделать с QR-кодом, который позволит «оживить» персонажей и объекты композиции и сфотографироваться с ними. Вероятно, большая часть суммы уйдет именно на это новомодное украшение.

Декорации установят до 25 августа. Демонтаж пройдет в начале октября.

В 2023 году на украшение ко Дню города потратили 1,3 миллиона рублей. Возможно, такое резкое увеличение трат на подготовку к празднику связано с юбилеем — 275-летием со дня основания Ростова.
Фото: госзакупки.
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