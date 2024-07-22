Украшение Ростова ко Дню города обойдется в 10 раз дороже, чем в прошлом году

Фото: госзакупки.

В Ростове на оформление улиц ко Дню города потратят в 10 раз больше, чем в прошлом году. По данным сайта госзакупок, из бюджета донской столицы готовы выделить почти 14 миллионов рублей.За эти деньги подрядчику нужно расставить флаговые композиции (80 штук) и мобильные флаги (28 штук). Также в списке — световые объекты «С Днем города» и «Герб города». Последний планируют сделать с QR-кодом, который позволит «оживить» персонажей и объекты композиции и сфотографироваться с ними. Вероятно, большая часть суммы уйдет именно на это новомодное украшение.Декорации установят до 25 августа. Демонтаж пройдет в начале октября.В 2023 году на украшение ко Дню города потратили 1,3 миллиона рублей. Возможно, такое резкое увеличение трат на подготовку к празднику связано с юбилеем — 275-летием со дня основания Ростова.