Ученые обнаружили в Азовском море высокую концентрацию микропластика

Ученые Южного научного центра РАН (ЮНЦ РАН) обнаружили в Азовском море высокую концентрацию микропластика. Микропластик образуется в результате разрушения крупных пластиковых отходов, таких как бутылки, пакеты и упаковка. Эти микроскопические частицы попадают в море различными способами: с мусором, через реки, с дождем и даже ветром.

В ходе экспедиций на научно-исследовательском судне «Денеб» ученые проводили забор проб воды и их анализ. Результаты показали, что наибольшая концентрация микропластика наблюдается в районе Керченского пролива, где этот показатель достиг 195 микрограммов. Значительное количество микропластика также обнаружено вблизи Таганрога, Бердянска и в устьях рек Дон и Кубань.

Однако, помимо угрозы загрязнения, ученые видят и перспективы решения этой проблемы. По мнению специалистов ЮНЦ РАН, перспективным направлением является использование биотехнологий.

Ранее проведенные исследования показали, что Азовское море обладает способностью к самоочищению: микроорганизмы, обитающие в воде, эффективно разлагают нефть и нефтепродукты, что было подтверждено низким содержанием этих веществ в донных отложениях. Ученые надеются, что аналогичные процессы можно использовать для разложения микропластика.

Кроме того, на состояние Азовского моря оказывает влияние повышенная соленость (до 16 промилле в некоторых районах), вызванная уменьшением пресных стоков и маловодьем.
Фото: ДонДей
