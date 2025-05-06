Ученые установили причины массового нашествия медуз в Азовском море

Фото: ЮНЦ РАН

Сотрудники Южного научного центра РАН установили причину нашествия сцифоидных медуз в Азовском море летом прошлого года. Специалисты исследовали западное побережье Ясенской косы, где обнаружили свыше 36 тонн медуз.Напомним, что летом 2024 года побережье Азовского моря заполонили тысячи беспозвоночных. В акватории Азовского моря в основном обитают корнероты.Отметим, что корнероты обладают слабым ядом и жалящими клетками. Однако, определенным группам населения, таким как дети и люди, склонные к аллергии, следует избегать контакта с ними. В случае аллергической реакции на токсины, выделяемые этими медузами, возможен летальный исход.Медузы отрицательно влияют на формирование промысловых запасов пелагических рыб. Также они препятствуют эффективному осуществлению прибрежного рыболовства, забивая своей массой орудия лова.