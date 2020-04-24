Учёные бьют тревогу: ландшафтные пожары угрожают экосистеме Дона
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Загрязнение атмосферы, воды и почвы в результате ландшафтных пожаров на Дону приобретает угрожающий масштаб. Каждый год с наступлением весны в Ростовской области резко увеличивается число возгораний сухой растительности. Гектары выжженной земли в разных районах региона зияют чёрными безжизненными пятнами.
По словам научного сотрудника ЮНЦ РАН, кандидата биологических наук Татьяны Соколовой, природные пожары очень сильно влияют на экосистему региона в целом.
- В результате ландшафтных пожаров страдает плодородие почв, уничтожаются гнездовья и кладки птиц, места обитания степных животных. Это большой урон для экосистемы. Впоследствии это может привести к нарушению водного режима и обмелению Дона. Это станет причиной ухудшения водной среды для речных обитателей, - пояснила Татьяна Соколова.
По словам эксперта, в первую очередь от ландшафтных пожаров страдают птицы и дикие кабаны, мелкие грызуны, полевые мыши и другие обитатели донских степей и дельты Дона. Огонь уничтожает тростник и всех его жителей. Перелётные птицы, которые вместо привычных мест гнездования обнаружили выжженную землю, вероятнее всего, полетят дальше - искать новый дом. Уничтожается кормовая база для зверей. В результате сокращается численность популяций диких животных, некоторые из них вынуждены покидать привычную среду обитания в поисках лучших мест.
Кроме того, уничтожаются редкие виды растений. Их место занимают сорные растения, что в результате приводит к обеднению флоры и ухудшению биоразнообразия.
- В результате изменения водного режима мы отметили сокращение популяций редких видов: кубышки жёлтой, кувшинки белой, роголистника донского, водяного ореха плавающего, сальвинии плавающей, ранее (в 90-е годы) эти виды регулярно отмечались учеными-исследователями.
Cотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Татьяна Соколова.
Изменения растительности в дельте Дона заключаются в увеличении числа сорных видов, уменьшении биоразнообразия.
- Между Ростовом и Батайском расположен государственный природный заказник «Левобережный». Это особо охраняемая природная территория, на которой находятся водно-болотные угодья для защиты гнездования птиц, также здесь охраняются и редкие виды растений. Выявленное биоразнообразие растительного мира на территории заказника составляет более 220 видов, из которых два занесено в «Красную книгу Ростовской области». Частые возгорания на этой территории приводят к потере этого разнообразия.
Если тростник и другая растительность с глубокой корневой системой восстанавливаются хорошо, то иные виды могут вовсе исчезнуть.
- Начиная с 2008 года, мы проводим исследования в дельте реки Дон. Полученные результаты мы сравнили с работами 70-х годов. Тогда специалисты изучали влияние на дельту Дона возведения Цимлянского водохранилища (спустя 20 лет после его строительства). В итоге мы выяснили, что за это время произошло значительное сокращение популяции редких видов растений. Зато распространились чужеродные растения, в том числе амброзия полыннолистная, циклахена дурнишниколистная, дурнишник калифорнийский, лебеда татарская. Причём заселение этих растений произошло даже на удаленных островах дельты Дона, которые считались труднодоступными для внедрения сорных видов.
По словам специалиста, распространение чужеродных видов произошло уже в глубь дельты Дона. В частности, учёные отмечают распространение кустарниковой аморфы, клёна американского, лоха узколистного.
Татьяна Соколова считает, что среди жителей области необходимо проводить масштабную просветительскую работу, в частности, рассказывать о вреде пала травы.
- Сложившаяся издавна традиция проводить пал травы прочно укоренилась в нашем регионе. Считалось, что это приносит пользу почве. На самом деле это не так. Свойства почвы от этого только ухудшаются, не говоря уже о том, что в большинстве случаев именно целенаправленное выжигание сухой растительности приводит к масштабным ландшафтным пожарам. Последние в 40% случаев приводят к лесным пожарам.
На Дону опасность ландшафтных пожаров заключается ещё и в том, что они очень быстро распространяются в нашей степной зоне. В ветреную погоду предсказать направление пожара невозможно, так как оно часто меняется. Пожары на равнине могут распространяться в хаотичном порядке.
К методу пала прибегают не только частные домохозяйства, но и фермеры, сельхозпроизводители, которые выжигают целые поля. Это дешевле, чем нанять трактор и перепахать поле. Аграрной компании проще сжечь стерню, чем обработать её сельхозтехникой. Но хозяйства экономят таким образом.
- Почва, которая перенесла пожар, остаётся в плачевном состоянии. Она теряет свою плодородность, в ней погибают зачатки растительности, появляются грибок и вредные насекомые, нарушаются обмен веществ и водопроводность, - добавила Татьяна Соколова.
Тушение масштабных пожаров и восстановление тех же защитных лесов – это колоссальные материальные затраты. Но если экономический урон хотя бы можно подсчитать, то ущерб, нанесённый экосистеме, может быть вообще невосполним.
- Масштабные ландшафтные пожары влияют на климат, на глобальные природные процессы. Одно из последствий массовых пожарищ - загрязненная атмосфера, в которую попадают оксид углерода, а также окислы азота и серы. В свою очередь это провоцирует возникновение «парникового эффекта» в виде неблагоприятных изменений климата.
Учёные бьют тревогу: ежегодный рост масштабных ландшафтных пожаров – опасная тенденция. Уже в ближайшем будущем мы почувствуем на себе их плачевные последствия.