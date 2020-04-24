Учёные бьют тревогу: ландшафтные пожары угрожают экосистеме Дона

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Cотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Татьяна Соколова.

Загрязнение атмосферы, воды и почвы в результате ландшафтных пожаров на Дону приобретает угрожающий масштаб. Каждый год с наступлением весны в Ростовской области резко увеличивается число возгораний сухой растительности. Гектары выжженной земли в разных районах региона зияют чёрными безжизненными пятнами.По словам научного сотрудника ЮНЦ РАН, кандидата биологических наук Татьяны Соколовой, природные пожары очень сильно влияют на экосистему региона в целом.По словам эксперта, в первую очередь от ландшафтных пожаров страдают птицы и дикие кабаны, мелкие грызуны, полевые мыши и другие обитатели донских степей и дельты Дона. Огонь уничтожает тростник и всех его жителей. Перелётные птицы, которые вместо привычных мест гнездования обнаружили выжженную землю, вероятнее всего, полетят дальше - искать новый дом. Уничтожается кормовая база для зверей. В результате сокращается численность популяций диких животных, некоторые из них вынуждены покидать привычную среду обитания в поисках лучших мест.Кроме того, уничтожаются редкие виды растений. Их место занимают сорные растения, что в результате приводит к обеднению флоры и ухудшению биоразнообразия.Изменения растительности в дельте Дона заключаются в увеличении числа сорных видов, уменьшении биоразнообразия.Если тростник и другая растительность с глубокой корневой системой восстанавливаются хорошо, то иные виды могут вовсе исчезнуть.По словам специалиста, распространение чужеродных видов произошло уже в глубь дельты Дона. В частности, учёные отмечают распространение кустарниковой аморфы, клёна американского, лоха узколистного.Татьяна Соколова считает, что среди жителей области необходимо проводить масштабную просветительскую работу, в частности, рассказывать о вреде пала травы.На Дону опасность ландшафтных пожаров заключается ещё и в том, что они очень быстро распространяются в нашей степной зоне. В ветреную погоду предсказать направление пожара невозможно, так как оно часто меняется. Пожары на равнине могут распространяться в хаотичном порядке.К методу пала прибегают не только частные домохозяйства, но и фермеры, сельхозпроизводители, которые выжигают целые поля. Это дешевле, чем нанять трактор и перепахать поле. Аграрной компании проще сжечь стерню, чем обработать её сельхозтехникой. Но хозяйства экономят таким образом.Тушение масштабных пожаров и восстановление тех же защитных лесов – это колоссальные материальные затраты. Но если экономический урон хотя бы можно подсчитать, то ущерб, нанесённый экосистеме, может быть вообще невосполним.Учёные бьют тревогу: ежегодный рост масштабных ландшафтных пожаров – опасная тенденция. Уже в ближайшем будущем мы почувствуем на себе их плачевные последствия.