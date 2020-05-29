Участника колонны байкеров в Ростове оштрафовали на тысячу рублей

Одного из участников колонны байкеров в Ростове-на-Дону оштрафовали на тысячу рублей. Пробег был организован на Большой Садовой улице в честь Дня Победы. Постановление Ленинского суда Александр М. опубликовал в соцсетях.Ростовчанин нарушил часть 1 статьи 20.60.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф размером тысяча рублей является минимальным за данное правонарушение. Мужчина мог заплатить до 30 тысяч.Напомним, колонна байкеров в День Победы направлялась к ветеранам, но на Большой Садовой улице их остановила полиция. Правоохранители составили на участников пробега административные протоколы за нарушение режима ограничений. Также в этот день на углу проспекта Буденновского была задержана группа водителей разукрашенных авто с флагами.