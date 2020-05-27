У жительницы Ростовской области перед операцией по замене сустава выявили COVID-19

В Ростовской области возобновили плановый приём пациентов в больницах. Все процедуры проходят в обычном режиме, кроме одного пункта: каждый человек должен пройти обследование на коронавирусную инфекцию. Это помогает повысить выявляемость заболевания, а также предотвратить распространение вируса.Как рассказала министр здравоохранения области Татьяна Быковская, 28 мая диагноз «COVID-19» поставили женщине, которая собиралась сделать плановую операцию по замене тазобедренного сустава. Процедуру должны были провести в Ростовской областной клинической больнице.Пациентка не успела посетить медучреждение и была вовремя изолирована. Иначе бы всё отделение травматологии пришлось закрыть на карантин. Сейчас она проходит лечение от коронавируса и после выздоровления отправится на операцию.