Жители Ростовской области вновь могут получать плановую медпомощь

В Ростовской области вновь начали оказывать плановую медицинскую помощь. Около двух месяцев на Дону лечили только экстренных больных. Все операции и другие процедуры, которые могли ждать, были отложены из-за угрозы распространения коронавируса.Сейчас в области возобновляют плановую госпитализацию, оперативное лечение и диспансерное наблюдение (можно записаться на плановый осмотр к терапевту или педиатру). В правительстве Ростовской области отметили, что запись возможна только по телефону или по Интернету. Стойки регистратуры закрыты, так как очереди возле них противоречили бы мерам безопасности.Процесс госпитализации претерпел изменения — теперь пациентам нужно предоставить справку об обследовании на коронавирус.