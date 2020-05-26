В Ростовской области диагноз «коронавирус» поставили уже 4 287 людям
Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Ростовской области. За сутки в регионе диагноз «COVID-19» подтвердили у 154 человек. В течение всего периода существования пандемии, по данным на 28 мая, на Дону выявили 4 287 случаев инфицирования.
На всех территориях области наблюдается более или менее стабильный рост заболеваемости. В последние дни были зафиксированы вспышки в Сальске, Миллерове и Звереве. Здесь инфекцию выявили в социальных учреждениях, где она стала быстро распространяться в закрытых коллективах.
Обязательному обследованию на коронавирус в Ростовской области подлежат люди, приехавшие из-за рубежа или из других регионов страны, а также медики и те, кто контактировали с заражёнными. Всех «подозрительных» отправляют на карантин.
В России за весь период зафиксировали 379 051 случай заболевания COVID-19, за последний день — 8 371. От коронавируса умерли 4 142 жителя страны.