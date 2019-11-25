У жителя Таганрога изъяли арсенал оружия



Житель Таганрога хранил в своём гараже целый арсенал боевого оружия. Из незаконного оборота боеприпасы и огнестрельное оружие изъяли транспортные полицейские.



Во время обыска по месту жительства 56-летнего таганрожца нашли три охотничьих ружья, около 200 патронов различного калибра, более 500 граммов пороха, а также предмет, похожий на револьвер Наган. Экспертиза показала, что всё оружие является пригодным для использования.

- В ходе расследования уголовного дела установлен ещё один фигурант, который сбыл подозреваемому за 3500 рублей охотничье одноствольное ружье 16 калибра и 10 патронов к нему, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.



В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до четырёх лет. Расследование продолжается.



