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У жителя Таганрога изъяли арсенал оружия

У жителя Таганрога изъяли арсенал оружия
Житель Таганрога хранил в своём гараже целый арсенал боевого оружия. Из незаконного оборота боеприпасы и огнестрельное оружие изъяли транспортные полицейские.

Во время обыска по месту жительства 56-летнего таганрожца нашли три охотничьих ружья, около 200 патронов различного калибра, более 500 граммов пороха, а также предмет, похожий на револьвер Наган. Экспертиза показала, что всё оружие является пригодным для использования.
- В ходе расследования уголовного дела установлен ещё один фигурант, который сбыл подозреваемому за 3500 рублей охотничье одноствольное ружье 16 калибра и 10 патронов к нему, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до четырёх лет. Расследование продолжается.

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